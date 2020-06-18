Путин обратился к мировым державам

Президент России Владимир Путин в своей статье о Второй мировой войне для американского журнала The National Interest обратился к мировым державам, постоянным членам Совета Безопасности ООН — США, Великобритании, Китаю и Франции.

Глава государства отметил, что надеется на скорый саммит лидеров «пятерки». «Не может быть никаких сомнений в том, что саммит России, Китая, Франции, США и Великобритании может сыграть важную роль в поиске ответов на современные вызовы и угрозы», — пишет Путин. Среди вызовов российский лидер перечислил ситуацию в мировой экономике, пандемию коронавируса и защиту окружающей среды.

«У нас есть конкретные идеи по каждым пунктам», — подчеркнул Путин. По его словам, мировые державы могут и должны доверять друг другу.

В мае этого года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что саммит постоянных членов Совбеза ООН обязательно будет проведен. Договоренности о сроках данного мероприятия пока нет.

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