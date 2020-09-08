Путин возглавит делегацию России на 75-й сессии Генассамблеи ООН

Президент России Владимир Путин возглавит делегацию России для участия в работе 75-й сессии Генассамблеи ООН, однако выступит по видеосвязи. Соответствующее распоряжение президента опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить следующий состав делегации Российской Федерации для участия в работе 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН: Путин В. В. — президент Российской Федерации (глава делегации)», — говорится в документе. После видеообращения президента и помощника президента Юрия Ушакова российскую делегацию возглавит министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал ТАСС , какие темы затронет Путин в выступлении на сессии Генассамблеи ООН. «О чем сейчас можно говорить, выступая перед ООН? Вот о том самом беспрецедентном вызове, который бросила нам пандемия. И о тех многочисленных болячках человечества, которые эта пандемия обострила. Однозначно, об этом», — рассказал Песков.