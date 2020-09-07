ООН назвала ответственных за подачу воды в Крым

Ответственность за подачу чистой питьевой воды в Крым лежит как на Украине, так и на России. Об этом заявила РИА Новости официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл.

По ее словам, в управлении Верховного комиссара ООН считают, что Россия несет главную ответственность за обеспечение доступа к воде для населения Крыма. При этом она указала, что Украина должна поддерживать осуществление экономических, социальных и культурных прав и постоянно держать в поле зрения сведения о том, может ли она принять меры для обеспечения достаточного уровня жизни для жителей полуострова.

Тросселл подтвердила, что Верховный комиссар ОО по правам человека Мишель Бачелет получила письмо от зампреда комитета Госдумы по международным делам Натальи Поклонской, в котором выражается озабоченность по поводу доступа к воде в Крыму и Севастополе.

2 сентября глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что из-за засухи стоит готовиться к худшей ситуации — это поможет спокойнее преодолеть все, что будет сверх нее. Он добавил, что на полуострове вводятся графики подачи воды. 1 сентября стало известно, что пересохли почти все крупные реки Крыма. Гидрометцентр предупреждал, что региону не стоит рассчитывать на сильные дожди для решения проблемы из-за расположения в степной зоне.