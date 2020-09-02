В Крыму приготовились к худшему из-за засухи на полуострове. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов. Его слова приводятся на сайте «Вести Крым» в среду, 2 сентября.

«Мы с начала года с вами говорим, что осадков у нас не будет. Рассчитывать надо на худшую ситуацию, когда готовы к худшей ситуации, то все, что будет сверх нее мы спокойно преодолеем», — сказал Аксенов. Он добавил, что, в связи с сложившейся ситуацией, на полуострове вводятся графики подачи воды.

«При этом отмечу, что все автомойки обязаны перейти на систему оборотного водоснабжения. Закрыты они не будут, поскольку потребление воды не такое существенное и нецелесообразно оставлять людей без работы. Тем не менее вода им будет подаваться по графикам, как и всем остальным», — уточнил глава региона на своей странице в Facebook.

Кроме того, ситуацию с засухой и запасом воды на полуострове прокомментировал директор компании «Вода Крыма» Владимир Баженов. «Мы блэкаут перетерпели, а значит, и это перетерпим. Мы же крымчане, мы стерпим», — отметил он.

По словам председателя государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым Игоря Вайля, общий запас воды на полуострове на сегодняшний день составляет 96 миллионов кубометров. «А во во время засухи 1994 года запасов было намного меньше: порядка 27,8 миллиона кубометров», — подчеркнул он.

24 августа научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что Крыму не стоит рассчитывать на сильные дожди для устранения дефицита воды из-за расположения в степной зоне. 10-го числа российские военные закончили прокладывать трубопровод и провели воду с востока полуострова к Симферополю, страдающему от засухи.