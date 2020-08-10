В Крым провели воду

Российские военные закончили прокладывать трубопровод и провели воду с востока Крыма к страдающему от засухи Симферополю. Видео с места событий публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как мужчины в форме занимаются прокладкой труб и в конце вода под большим напором вырывается из труб и течет по земле.

«Интерфакс» уточняет, что работы длились месяц. Трубопровод проведен между Тайганским и Симферопольским водохранилищами по просьбе крымских властей. Общая протяженность 15 линии составила 900 километров, это позволит снабжать город пресной водой в объеме до 50 тысяч кубометров в день.

Крым находится в водной блокаде со стороны Украины. Многие водохранилища полуострова обмелели в начале 2020 года, который считается одним из самых засушливых за последние 150 лет.

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