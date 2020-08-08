Киев назвал условие для возобновления подачи воды в Крым

Киев может возобновить подачу воды в Крым в случае гуманитарной катастрофы на полуострове и исключительно для нужд местного населения. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью «Радио Свобода», передает «Интерфакс-Украина».

«Конечно, Украина где угодно, в Крыму или где в другом месте, будет обеспечивать украинцев водой и всем необходимым, медикаментами, едой и так далее», — сказал он, добавив, что подача воды для местной промышленности невозможна.

Шмыгаль отметил, что состояние инфраструктуры не позволит в данный момент организовать водоснабжение, и необходимо вкладывать средства в ее ремонт. Также он отверг возможность поставок воды «оккупантам, оккупационным войскам, для нужд военных баз».

10 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отверг возможность восстановления водоснабжения полуострова. «Подавать туда воду для оккупантов для того, чтобы они там развивали свои Вооруженные силы, у нас нет никакого морального права», — сказал он.

До присоединения Крыма к России почти всю его потребность в воде покрывал Северо-Крымский канал. Украина перекрыла его шлюзы в 2014 году.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение.