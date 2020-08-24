Синоптик оценил вероятность осадков для устранения дефицита воды в Крыму

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд оценил вероятность осадков для устранения дефицита воды в Крыму. Его слова передает ТАСС.

По мнению синоптика, в ближайшее время рассчитывать на сильные дожди не стоит, так как центральный Крым находится в степной зоне. «Сложно ожидать, что могут быть постоянные и сильные дожди, которые пополнят запасы воды», — сказал он.

Ранее российские военные закончили прокладывать трубопровод и провели воду с востока Крыма к страдающему от засухи Симферополю. Трубопровод проведен между Тайганским и Симферопольским водохранилищами по просьбе крымских властей. Общая протяженность 15 линий составила 900 километров, это позволит снабжать город пресной водой в объеме до 50 тысяч кубометров в день.

Крым находится в водной блокаде со стороны Украины с 2014 года. Многие водохранилища полуострова обмелели в начале 2020 года, который считается одним из самых засушливых за последние 150 лет.