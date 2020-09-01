В Крыму пересохли почти все крупные реки

В Крыму из-за продолжительной засухи и почти полного отсутствия осадков пересохли почти все самые крупные реки — Альма, Бельбек, Черная, Кача. Об этом сообщается на сайте регионального гидрометцентра.

В гидрометцентре рассказали, что 26 июля пересохла Кача у села Суворово, 3 августа пересохла река Альма выше Партизанского водохранилища, 13 августа пересохла река Черная выше Чернореченского водохранилища, 18 августа пересохла река Бельбек у села Фруктовое. Там отметили, что 29 августа впервые за историю наблюдений пересохла река Тонас, правый приток реки Биюк-Карасу. Из-за произошедшего прекратилось поступление воды в водохранилища Партизанское (снабжает Симферополь, на реке Альма) и Чернореченское (Снабжает Севастополь, на реке Черная).

В сообщении отмечается, что 28 августа в бассейне реки Малый Салгир в черте города Симферополь 28 августа благодаря ливню и за счет интенсивного склонового стока уровень воды кратковременно повысился на 73 сантиметра.

24 августа научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что Крыму не стоит рассчитывать на сильные дожди для устранения дефицита воды из-за расположения в степной зоне. 10 числа российские военные закончили прокладывать трубопровод и провели воду с востока полуострова к Симферополю, страдающему от засухи.

Крым находится в водной блокаде со стороны Украины с 2014 года. Многие водохранилища полуострова обмелели в начале 2020 года, который считается одним из самых засушливых за последние 150 лет.