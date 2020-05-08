Синоптики предупредили об угрозе засухи в России

В некоторых регионах Центральной России сформировались условия для почвенной засухи. Об угрозе предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

В частности, такая ситуация сложилась в Калужской, Брянской, Орловской, Смоленской, Липецкой, Курской, Белгородской, Астраханской областях, а также Крыму и Краснодарском крае. Причиной возможной засухи Вильфанд назвал малое количество осадков весной, которое на данный момент составило всего 35 процентов от нормы. Особенно сильно это заметно в Южном федеральном округе, где регионы и так засушливые, подчеркнул он.

«Речь о продуктивной влаге, которая питает корни кустарников, деревьев и способствует вегетации культур: и озимых, которые давно посеяны осенью, и яровых, которые только-только высеваются», — пояснил синоптик, назвав фактор засухи настораживающим. При этом он отметил, что ситуация может исправиться в мае, если осадков в этом месяце будет достаточно.

Ранее Вильфанд сообщал, что в России прогнозируется тяжелый сезон лесных пожаров. По словам синоптика, грядущее лето будет отличаться положительными температурными аномалиями по отношению к норме.

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