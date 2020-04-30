В российском регионе прошел черный дождь

Видео: vk.com/dzen_chuvashia

В южных районах Чувашии прошел черный дождь. Это видно на кадрах, опубликованных в группе Дзен | Чувашия во «Вконтакте».

Очевидцы засняли, как после дождя по сточным трубам стекает вода с грязью, а на машинах и стеклах домов остается черный осадок

Синоптики успокоили испугавшихся необычного явления горожан. Они, как пишет региональный портал ProГород, рассказали, что грязный дождь вызван сильными порывами ветра в Центральной части России. Из-за них возникли пыльные бури, поднявшиеся до облаков и осевшие в Чувашии.

Подобное явление также наблюдали в Мордовии и ряде других областей.

Россиянам ранее рассказали о погоде на период майских праздников. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что температура воздуха на первых майских выходных может достичь климатической нормы и составить до 15 градусов.

Он также предсказал сезон лесных пожаров. По словам синоптика, грядущее лето будет отличаться положительными температурными аномалиями по отношению к норме. Из-за этого существует повышенная вероятность четвертого и пятого уровня пожарной опасности — высокой и чрезвычайной.

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