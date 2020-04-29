России предсказали тяжелый сезон лесных пожаров

В России прогнозируется тяжелый сезон лесных пожаров. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По словам синоптика, грядущее лето будет отличаться положительными температурными аномалиями по отношению к норме. Из-за этого существует повышенная вероятность четвертого и пятого уровня пожарной опасности — высокой и чрезвычайной.
Естественные пожары могут начаться в России уже во второй половине мая, спрогнозировал Вильфанд. При этом нельзя исключать и затяжных дождей в мае, но пока что риск высокой пожароопасности существует.
Также Вильфанд рассказал, что условия для возникновения и распространения лесных пожаров в этом году сложились особенно рано. «Не уверен, рекордный ли это показатель, но он превышает количество пожаров за аналогичный период в последние пять лет», — сказал он.
Ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин предупреждал, что лето 2020 года может стать самым жарким за всю историю. Вильфанд также предрек россиянам самое жаркое лето за пять лет.