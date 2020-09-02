Путин пообещал дать воду в Крым

Президент России Владимир Путин пообещал решить проблему водоснабжения Севастополя. Глава государства даст правительству поручение проработать финансирование соответствующего проекта, заявил он на встрече с врио губернатора Михаилом Развожаевым, пишет ТАСС.

В ходе встречи Развожаев доложил, что в базовом Чернореченском водохранилище из-за засухи падает уровень воды. По его словам, если будет мало осадков, то в 2021 году положение станет «очень тяжелым». Проблему могла бы решить переброска части воды из реки Коккозка (такой проект прорабатывался еще в советское время).

Согласно предварительным подсчетам, он обойдется в 3,8 миллиарда рублей. Еще 3,6 миллиарда необходимо потратить на капитальный ремонт сетей водоснабжения. Таким образом, в общей сложности проект будет стоить 7,4 миллиарда.

До вхождения Крыма в состав России 85 процентов потребности местного сельского хозяйства в пресной воде покрывалось за счет Украины. Вода шла из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Однако в 2017 году в Херсонской области построили дамбу, которая полностью перекрыла подачу воды.