В Крыму отказались от помощи Украины

Глава крымского парламента Владимир Константинов отказался от каких-либо поставок воды в регион с Украины до тех пор, пока в Киеве не сменится правящий режим. Об этом сообщает РИА Новости.

Парламентарий в ответ на заявления Киева о возможной помощи отметил, что Крым не сможет строить взаимоотношения с Украиной, если правительство страны не признает его право на воссоединение с Россией и не станет адекватно оценивать события 2014 года. Поэтому, по его словам, нецелесообразно вести какие-либо переговоры с Украиной о возобновлении поставок днепровской воды по Северо-Крымскому каналу.

«Они нас просто отравят, они ничем не гнушаются и потом скажут, что мы сами себя отравили», — добавил Константинов.

Ранее первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук назвал условие возобновления подачи воды в Крым. По его словам, Украина может вернуть подачу воды на полуостров в случае гуманитарной катастрофы. Кравчук уточнил, что Киев возобновит подачу воды только для жителей полуострова.