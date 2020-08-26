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Предсказаны необратимые последствия для Крыма из-за наплыва россиян

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Резкий рост наплыва туристов и вмешательство в геосистему Крыма может иметь необратимые последствия для полуострова. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала эксперт в курортной отрасли Людмила Бабий, передают «Новости Крыма».

По ее словам, учеными уже давно рассчитана допустимая нагрузка на каждую территорию и разработаны сценарии ее рационального освоения. «Любое увеличение антропогенной нагрузки без внимания к выводам научного сообщества может привести к самым негативным последствиям», — заявила эксперт.

В качестве примера Бабий привела ситуацию с Северо-Крымским каналом — с одной стороны, регион получал оттуда воду, с другой — высокую степень вторичного засоления почв. «Все, что мы называем эндемичностью — непохожестью Крыма, — уходит безвозвратно», — заключила она.

Собеседница радиостанции также добавила, что девяностые и нулевые были периодом «бездумного использования пригодных факторов без учета комплексности», когда «во главе всего стояли экономика и рубль» — последствия подобного подхода наблюдаются в настоящее время в виде наводнений, пожаров и засух.

21 августа в Ялте, на популярном крымском курорте, российские отдыхающие пожаловались на кучи мусора и грязь на улицах. В центре населенного пункта расположено множество точек торговли и общепита, однако мусорные баки и урны расставлены не везде. В результате город выглядит неухоженным, везде стоит неприятный запах, роятся насекомые, процедуры по дезинфекции проводятся редко.

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