Предсказаны необратимые последствия для Крыма из-за наплыва россиян

Резкий рост наплыва туристов и вмешательство в геосистему Крыма может иметь необратимые последствия для полуострова. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала эксперт в курортной отрасли Людмила Бабий, передают «Новости Крыма».
По ее словам, учеными уже давно рассчитана допустимая нагрузка на каждую территорию и разработаны сценарии ее рационального освоения. «Любое увеличение антропогенной нагрузки без внимания к выводам научного сообщества может привести к самым негативным последствиям», — заявила эксперт.
В качестве примера Бабий привела ситуацию с Северо-Крымским каналом — с одной стороны, регион получал оттуда воду, с другой — высокую степень вторичного засоления почв. «Все, что мы называем эндемичностью — непохожестью Крыма, — уходит безвозвратно», — заключила она.
Собеседница радиостанции также добавила, что девяностые и нулевые были периодом «бездумного использования пригодных факторов без учета комплексности», когда «во главе всего стояли экономика и рубль» — последствия подобного подхода наблюдаются в настоящее время в виде наводнений, пожаров и засух.
21 августа в Ялте, на популярном крымском курорте, российские отдыхающие пожаловались на кучи мусора и грязь на улицах. В центре населенного пункта расположено множество точек торговли и общепита, однако мусорные баки и урны расставлены не везде. В результате город выглядит неухоженным, везде стоит неприятный запах, роятся насекомые, процедуры по дезинфекции проводятся редко.