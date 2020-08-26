Россияне назвали самый популярный способ добраться до Крыма

Российские туристы назвали самый популярный способ добраться до курортов Крыма. Об этом говорится в результатах исследования аналитического центра сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Согласно полученным данным, большинство россиян, 41 процент, никогда не путешествовали на полуостров на машине и не планируют это делать, так как предпочитают в данной ситуации поезд или самолет. Еще 27 процентов опрошенных отметили, что также не пробовали доехать до Крыма на автомобиле, однако имеют такое желание.

В свою очередь примерно треть участников исследования, 32 процента, заявила, что ездила в республику на машине — из них 21 процент респондентов остался доволен путешествием и намерен его повторить, а 11 процентов — по различным причинам не хотят этого делать.

25 августа стало известно о том, что российские туристки, отдыхавшие в Крыму летом текущего года во время пандемии коронавируса, массово забеременели. Согласно информации специалистов, в июле число зачавших ребенка во время отпуска на полуострове россиянок выросло на 28,5 процента по сравнению с прошлым годом.

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