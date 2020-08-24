Российская блогерша отдохнула в Крыму и рассказала о печальном опыте

Российская блогерша Катя Конасова рассказала о печальном опыте отдыха на полуострове Крым. Ее слова передает радио «Говорит Москва».

Так, по заверениям туристки, когда она находилась с ребенком на пляже в Ялте, на ее глазах обрушился большой бетонный блок волнореза. Как уточнила женщина, в результате инцидента мужчина, стоявший рядом, получил травму — осколок попал ему в ногу.

«Сын со своим другом стояли на волнорезе, отошли на 15 шагов, и я услышала хлопок, что-то упало в воду. Поднялся столб пыли, и когда она рассеялась, все увидели, что со второго этажа волнореза, на котором располагается бунгало, упал огромный кусок бетона», — уточнила блогерша.

После этого Конасова отправилась в будку спасательного поста и попросила разрешить ситуацию, однако на ее просьбу должным образом не отреагировали. Тогда россиянка обратилась в патрульную службу и МЧС и потребовала, чтобы они оградили аварийный участок во избежание несчастного случая.

«Они оградили ленточкой. На следующий день нам пообещали в инфоцентре, что данный волнорез будет закрыт или перекрыт, что все жалобы рассматриваются», — отметила Конасова и добавила, что на следующий день ситуация не изменилась.

В итоге, по словам блогерши, администрация пляжа закрыла дыру на волнорезе белым рекламным баннером, и по сооружению до сих пор ходят люди. Кроме того, женщина рассказала, что официальный аккаунт Массандровского пляжа, на котором произошел инцидент, заблокировал ее в Instagram после жалоб.

Ранее в августе российские туристы, отдохнувшие в Крыму во время пандемии коронавируса, поделились самыми удивительными деталями отпуска в республике. В частности, некоторые выявили негативные детали отдыха, в том числе его дороговизну, а также обратили внимание на необходимость изменений.