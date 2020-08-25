Отдыхающие в Крыму россиянки массово забеременели

Российские туристки, отдыхавшие в Крыму летом текущего года во время пандемии коронавируса, массово забеременели. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на данные демографов, проанализировавших связанные с планированием беременности форумы и чаты.

Согласно информации специалистов, в июле число зачавших ребенка во время отпуска на полуострове россиянок выросло на 28,5 процента по сравнению с прошлым годом.

При этом 52 процента из общего числа будущих матерей заявили, что сознательно планировали беременность, так как полагались на мнение, что «у зачатого в морском климате ребенка будет крепче иммунитет». В свою очередь 48 процентов женщин сообщили, что материнство не входило в их планы, однако аборт они делать не намерены.

Предполагается, что подобное явление может быть связано в том числе с ограничениями, введенными на фоне вспышки COVID-19, и возросшим потоком туристов на отечественные курорты. К примеру, в Краснодарском крае текущим летом забеременели на 17,6 процента больше женщин, чем в прошлом году.

24 августа российская блогерша Катя Конасова рассказала о печальном опыте отдыха на полуострове Крым. Так, по заверениям туристки, когда она находилась с ребенком на пляже в Ялте, на ее глазах обрушился большой бетонный блок волнореза. Как уточнила женщина, в результате инцидента мужчина, стоявший рядом, получил травму — осколок попал ему в ногу.

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