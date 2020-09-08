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В Крыму назвали условие для приезда миссии ООН

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал условие для приезда в регион мониторинговой миссии ООН в связи с проблемами с подачей воды и перекрытием Украиной водоснабжения по Северо-Крымскому каналу. Об этом сообщает РИА Новости.

Бобков заявил, что все визиты в Крым должны соответствовать нормам международного и российского права. Он также отметил, что визит в Крым миссии ООН необходимо будет согласовать с Министерством иностранных дел России. Депутат подчеркнул, что посещение региона представителями ООН может стать дополнительной площадкой для диалога, если Крым будет восприниматься ими как часть России, и не будет места никаким политическим инсинуациям.

Вице-спикер парламента Крыма добавил, что, к сожалению, на данный момент ООН больше волнует то, с какой стороны ее миссия будет въезжать в регион, чем реальные проблемы местных жителей.

Ранее официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила, что ответственность за подачу чистой питьевой воды в Крым лежит как на Украине, так и на России. По ее словам, в управлении Верховного комиссара ООН считают, что Россия несет главную ответственность за обеспечение доступа к воде для населения Крыма. При этом она указала, что Украина должна постоянно держать в поле зрения сведения о том, может ли она принять меры для обеспечения достаточного уровня жизни для жителей полуострова.

2 сентября глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что из-за засухи стоит готовиться к худшей ситуации — это поможет спокойнее преодолеть все, что будет сверх нее. Он добавил, что на полуострове вводятся графики подачи воды. 1 сентября стало известно, что пересохли почти все крупные реки Крыма. Гидрометцентр предупреждал, что региону не стоит рассчитывать на сильные дожди для решения проблемы из-за расположения в степной зоне.

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