Раскрыт формат выступления Путина в ООН

Президент России Владимир Путин примет участие в Генассамблее ООН 22 сентября, российский лидер запишет видеообращение. Формат выступления Путина раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в среду, 2 сентября.

По словам Пескова, работа над текстом заявления уже ведется.

О выступлении российского президента на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН стало известно ранее в среду. Путин значится в списке выступающих под седьмым номером. Помимо Путина, в этот день также прозвучат речи президентов Бразилии, США, Турции, Чили.

75-я сессия Генассамблеи ООН начнется 15 сентября. Неделя высокого уровня пройдет с 21 по 29 сентября. В этом году каждая страна-член, страна-наблюдатель и Европейский союз могут представить заранее записанное заявление лидера страны.

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