Путин выступит в ООН

Президент России Владимир Путин выступит в рамках 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на список выступающих, присланный организацией.

Выступление российского лидера планируется 22 сентября. Путин значится в списке выступающих под седьмым номером.

Помимо Путина, в этот день также прозвучат речи президента Бразилии Жаира Болсонару, американского лидера Дональда Трампа, президента Турции Реджепа Эрдогана, лидера Китая Си Цзиньпина, а также президента Чили Себастьяна Пиньера и кубинского лидера Мигеля Диас-Канеля.

75-я сессия Генассамблеи ООН откроется 15 сентября. Неделя высокого уровня пройдет с 21 по 29 сентября. В этом году каждая страна-член, страна-наблюдатель и Европейский союз могут представить заранее записанное заявление лидера страны.