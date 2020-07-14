Помпео обсудил с Лавровым проведение встречи лидеров «ядерной пятерки»

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил по телефону с главой МИД России Сергеем Лавровым проведение встречи лидеров «ядерной пятерки» ООН. Об этом со ссылкой на сообщение госдепартамента передает РИА Новости.

Встреча может пройти в ближайшем будущем.

«Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Лавров обсудили проведение встречи лидеров P5 в ближайшем будущем в ознаменование 75-летней годовщины основания Организации Объединенных Наций», — сообщается в документе.

Также они поговорили о ситуации в Афганистане, Помпео в разговоре «поднял вопрос безопасности выборов».

Ранее в июне Госдепартамент США заинтересовался саммитом «ядерной пятерки», который в своей статье о Второй мировой войне предложил провести президент России Владимир Путин. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Статья Путина «Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны» для американского журнала The National Interest была опубликована 18 июня. В ней российский лидер в том числе обратился к постоянным членам СБ ООН, которые могут и должны доверять друг другу. По словам Путина, саммит глав России, США, Франции, Великобритании и Китая поможет найти ответ на современные угрозы и вызовы: пандемию коронавируса, ситуацию в мировой экономике и защиту окружающей среды.

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