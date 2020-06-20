Госдеп заинтересовался саммитом «ядерной пятерки»

Госдепартамент США заинтересовался саммитом «ядерной пятерки», который в своей статье о Второй мировой войне предложил провести президент России Владимир Путин. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, передает ТАСС.

По словам дипломата, эта встреча должна определить контуры международной политики и укрепить безопасность в мире. «Есть много подходов, много взглядов, это хорошая возможность нам поговорить о современных отношениях и о прошлом», — отметил посол.

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Кроме того, Антонов прокомментировал и возможный выход Вашингтона из Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). «Твердо убежден, что российские военные давно просчитали все последствия такого шага. Национальная безопасность нашей страны не пострадает», — подчеркнул он.

Ранее дипломат заявил, что статья Путина дала старт дискуссии. По словам Антонова, его собеседники отметили важность серьезного разговора об исторической памяти, которая влияет на современные политические отношения и отношения в области безопасности.

Статья Путина «Реальные уроки 75-й годовщины Второй мировой войны» для американского журнала The National Interest была опубликована 18 июня. В ней российский лидер в том числе обратился к постоянным членам СБ ООН, которые могут и должны доверять друг другу. По словам Путина, саммит глав России, США, Франции, Великобритании и Китая поможет найти ответ на современные угрозы и вызовы: пандемию коронавируса, ситуацию в мировой экономике и защиту окружающей среды.

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