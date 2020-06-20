Назван волнующий Путина вопрос

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вопрос, волнующий российского лидера Владимира Путина в отношениях с США на фоне истекающего срока действия Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Его слова в субботу, 20 июня, приводит ТАСС.

«Его волнует, насколько можно доверять договоренностям с политическим визави, насколько можно считать предсказуемыми и прогнозируемыми действия его политического визави, в данном случае — президента США [Дональда Трампа]», — пояснил представитель Кремля в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Как отметил Песков, Путин опасается, что из-за непредсказуемости американского лидера он не сможет предпринять действия, необходимые для того, чтобы вывести российско-американские отношения на новый уровень. Кроме того, беспокойство российского президента вызывает тот факт, что в течение ближайших месяцев мир впервые за несколько десятилетий может остаться без договоренностей, регулирующих сферу международной безопасности. «Это абсолютно опасная ситуация для всего мира», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в феврале 2021-го. США заявляли, что думают о продлении, однако предлагают расширить документ на большой круг новых вооружений, которые не входят в нынешнее соглашение. Кроме того, Вашингтон настаивает, что для продления договора Москва должна убедить Китай «сесть за стол переговоров».

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