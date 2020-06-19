США пообещали не дать России и Китаю наращивать ядерное вооружение

США не позволят России и Китаю двигаться вперед в модернизации и наращивании запасов ядерного вооружения. Об этом в интервью CBS News заявил постоянный представитель страны при Конференции по разоружению Роберт Вуд.

Он рассказал, что США тоже модернизируют свой склад, но не увеличивают число техники.

«Нам приходится иметь дело с этими растущими вызовами со стороны России и Китая и реагировать на них. И мы не можем закрывать на это глаза. И поэтому, когда Россия и Китай движутся по иной траектории, чем мы, мы должны делать то, что отвечает нашим национальным интересам и интересам союзников», — отметил Вуд.

Постпред США особо выделил опасность, исходящую со стороны Китая. По его словам, запасы ядерного вооружения там в течение следующих 10 лет могут удвоиться. США считают, что это возможно предотвратить, если страны заключат совместный договор.

«Китай был свободен от каких-либо ограничений в отношении контроля над вооружениями, потому что договоры, о которых США и Россия договаривались в прошлом, не включают Китай. Мы считаем, что Китаю давно пора подняться за стол переговоров. И мы будем продолжать настаивать», — заверил Вуд.

Ранее, 15 июня, в Стокгольмском международном институте исследования проблем мира предсказали новую ядерную гонку между Россией и США. Эскперты обеспокоились тем, что ситуация с сокращением ядерных вооружений может ухудшиться, если Москва и Вашингтон не смогут договориться о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Пока, по их словам, прогресса не наблюдается: США пытаются подключить к договору Китай, из-за чего стороны не могут договориться.

СНВ-3 был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в феврале 2021-го.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!