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НАТО и Россия провалили переговоры о военной сдержанности на период пандемии

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Фото: INTS KALNINS / Reuters

Россия и НАТО не смогли договориться о военной сдержанности на время пандемии коронавируса. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

По данным издания, глава МИД России Сергей Лавров направил письмо генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, в котором предложил поставить на паузу военную деятельность. Но там ответили, что активность НАТО носит оборонительный характер, а ее усиление связанно с российской угрозой.

Вместо приостановки военной деятельности Столтенберг предложил Лаврову обновить Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности 2011 года. Москва отказалась от этого, заявив что ее активность также носит оборонительный характер.

Ранее немецкая пресса писала, что войска НАТО продолжают проводить учения у границ России несмотря на пандемию коронавируса, тем самым провоцируя Москву на ответные действия. Россия уже второй месяц в одностороннем порядке соблюдает мораторий на военные учения, подчеркивает пресса. НАТО же 15 мая провело в Латвии операцию Open Spirit, а в июне собирается устроить учения Allied Spirit.

16 мая первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи заявил, что Россия, якобы наращивая военное присутствие в Арктике, ставит под угрозу линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике. Он отметил развертывание систем С-400 на Кольском полуострове. По словам Мерфи, это выходит за рамки территориальной обороны.

В тот же день посол США в Польше Джорджетт Мосбахер заявила, что Варшава могла бы разместить американское ядерное оружие на своей территории в случае, если правительство Германии решит сократить свой арсенал. «Если Германия хочет сократить ядерные вооружения и ослабить НАТО, то, возможно, Польша, которая платит справедливую долю, понимает риски и находится на восточном фланге НАТО, могла бы разместить эти вооружения здесь», — сказала дипломат. Однако по мнению Лаврова, Вашингтон вряд ли реализует планы по размещению ядерных ракет в Польше.

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