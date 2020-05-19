Лавров усомнился в размещении ядерных ракет США в Польше

Вашингтон вряд ли реализует планы по размещению ядерных ракет в Польше. В этом усомнился глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Это будет прямым нарушением основополагающего акта Россия — НАТО, в котором он обязался не размещать (...) ядерное оружие на территории новых членов альянса», — подчеркнул министр. Лавров добавил, что американские дипломаты в странах Евросоюза и так «диктуют позицию (США) стране пребывания».

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16 мая первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи заявил, что Россия, якобы наращивая военное присутствие в Арктике, ставит под угрозу линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике. Он отметил развертывание систем С-400 на Кольском полуострове. По словам Мерфи, это выходит за рамки территориальной обороны.

В тот же день посол США в Польше Джорджетт Мосбахер заявила, что Варшава могла бы разместить американское ядерное оружие на своей территории в том случае, если правительство Германии решит сократить свой арсенал: «Если Германия хочет сократить ядерные вооружения и ослабить НАТО, то, возможно, Польша, которая платит справедливую долю, понимает риски и находится на восточном фланге НАТО, могла бы разместить эти вооружения здесь».

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