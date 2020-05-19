Россия отреагировала на возможное размещение ядерных ракет США в Польше

Возможное размещение ядерных ракет США в Польше не приведет к усилению безопасности в регионе, а усугубит и без того существующее напряжение между Россией и НАТО. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

«Надеемся, что в Вашингтоне и Варшаве осознают опасный характер подобных заявлений, которые обостряют и без того переживающие не самый лучший период отношения между Россией и НАТО», — отметила Захарова. Она подчеркнула, что материальная основа безопасности Евросоюза под угрозой из-за некоторых действий США: в частности, из-за выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

По мнению Захаровой, если бы Вашингтон вернул американские боеголовки на территорию страны, это бы стало «реальным вкладом в евробезопасность». Она отметила, что именно так поступила Россия.

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16 мая первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи заявил, что Россия, якобы наращивая военное присутствие в Арктике, ставит под угрозу линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике. Он отметил развертывание систем С-400 на Кольском полуострове. По словам Мерфи, это выходит за рамки территориальной обороны.

В тот же день посол США в Польше Джорджетт Мосбахер заявила, что Варшава могла бы разместить американское ядерное оружие на своей территории в случае, если правительство Германии решит сократить свой арсенал. «Если Германия хочет сократить ядерные вооружения и ослабить НАТО, то, возможно, Польша, которая платит справедливую долю, понимает риски и находится на восточном фланге НАТО, могла бы разместить эти вооружения здесь», — сказала дипломат.

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