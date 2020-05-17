В Германии обвинили НАТО в провокациях у границ России

Войска НАТО продолжают проводить учения у границ России несмотря на пандемию коронавируса, тем самым провоцируя Москву на ответные действия. Об этом пишет немецкое издание Contra Magazin.

Россия уже второй месяц в одностороннем порядке соблюдает мораторий на военные учения, подчеркивает издание. НАТО же 15 мая провело в Латвии операцию Open Spirit, а в июне собирается устроить учения Allied Spirit.

В ходе маневров зарубежные войска отработают переброску американских сил в Европу и их развертывание у границ России. Не исключается, что в этих учениях будут задействована боевая авиация.

Издание делает предположение, что вся эта активность является провокацией, и, вероятно, Россия также возобновит учения. Это даст возможность обвинить Москву в агрессии, что позволит проводить еще больше учений.

Усилия России по налаживанию взаимотношений с НАТО не дают результата из-за враждебного поведения Североатлантического альянса, пояснило издание.

Накануне, 16 мая, первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи заявил, что Россия, якобы наращивая военное присутствие в Арктике, ставит под угрозу линию противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике. Он отметил развертывание систем С-400 на Кольском полуострове. По словам Мерфи, это выходит за рамки территориальной обороны.

В тот же день посол США в Польше Джорджетт Мосбахер заявила, что Варшава могла бы разместить американское ядерное оружие на своей территории в случае, если правительство Германии решит сократить свой арсенал. «Если Германия хочет сократить ядерные вооружения и ослабить НАТО, то, возможно, Польша, которая платит справедливую долю, понимает риски и находится на восточном фланге НАТО, могла бы разместить эти вооружения здесь», — сказала дипломат.

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