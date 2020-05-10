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НАТО сохранит свой ядерный арсенал

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Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

НАТО будет обладать ядерным арсеналом, пока такое оружие существует. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в статье, опубликованной немецким изданием Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Мир, в котором Россия, Китай и другие государства будут владеть атомным оружием, а НАТО нет, не будет безопасным», — считает Столтенберг. Все партнеры по альянсу договорились содержать ядерный арсенал до тех пор, пока подобное оружие существует, добавил он. Генсек подчеркнул, что атомный арсенал НАТО нацелен на сохранение мира и сдерживание агрессивных действий.

Среди глобальных проблем Столтенберг назвал развитие атомного оружия в КНДР,. Кроме того, он обвинил Россию в значительных инвестициях в ядерный арсенал. Генсек выразил мнение, что если Североатлантический альянс откажется от концепции устрашения потенциальных противников, то многие страны начнут создавать свои атомные бомбы.

Столтенберг также напомнил о ситуации вокруг Крыма и в очередной раз обвинил Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который по инициативе США прекратил свое действие 2 августа 2019 года.

В 2019 году США в одностороннем порядке вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Москву обвинили в несоблюдении обязательств. Российская сторона отвергла все обвинения и также приостановила участие в договоре. Позднее в США была названа другая причина — быстро развивающаяся ракетная программа Китая. Действие соглашения официально прекратилось 2 августа 2019 года.

Единственное еще действующее соглашение между сторонами — Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Его срок действия истекает в феврале 2021 года. По словам замдиректора Департамента российского МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимира Леонтьева, новое соглашение на замену существующему Договору выработать уже невозможно

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