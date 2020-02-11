Трамп пообещал создать самые мощные ядерные силы в мире

Президент США Дональд Трамп пообещал создать в стране самые мощные ядерные силы в мире. Об этом он рассказал на встрече с губернаторами, передает РИА Новости.

По его словам, у него нет другого выхода, кроме как наращивать ядерную мощь США, пока не будут подписаны новые соглашения с Россией и Китаем о контроле за такими вооружениями. При этом, сказал Трамп, и Москва, и Пекин одновременно хотят вести переговоры, «чтобы остановить безумную трату миллиардов и миллиардов долларов».

10 февраля директор департамента российского МИД по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков пришел к выводу, что Россия и США исчерпали возможности для дальнейшего ядерного разоружения. Дипломат добавил, что дальнейшие шаги будут требовать участия Великобритании и Франции, поскольку они обладают ядерным оружием и являются военными союзниками американской стороны

Единственное еще действующее соглашение между сторонами — Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Его срок действия истекает в феврале 2021 года.

Ранее Трамп уже говорил о желании выработать новое трехстороннее ядерное соглашение между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергли, при этом Трамп уже не раз заявлял, что Пекин хочет обсуждать эту тему.

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