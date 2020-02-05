США захотели переговоров по вооружению с Россией

Вашингтон анонсировал возможные переговоры с Москвой. Они будут касаться контроля над вооружениями и ядерных вопросов, заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы должны противостоять русским, но в то же время, думаю, мы скоро начнем переговоры», — подчеркнул О'Брайен. По его мнению, это важно не только для России и США, но и для всего мира. Помощник президента добавил, что американская сторона захотела сделать все, чтобы у нее были хорошие отношения с Москвой.

О'Брайен добавил, что 75 лет назад у России и США уже была «великая победа» на Эльбе в конце Второй мировой войны. «Русские и американские военные пожали друг другу руки через реку», — напомнил он.

В прошлом году Вашингтон в одностороннем порядке вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Москву обвинили в несоблюдении обязательств. Российская сторона отвергла все обвинения и также приостановила участие в договоре. Позднее в США была названа другая причина — быстро развивающаяся ракетная программа Китая. Действие соглашения официально прекратилось 2 августа 2019 года.

Единственное еще действующее соглашение между сторонами — Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Его срок действия истекает в феврале 2021 года.

Согласно заключенному между СССР и США в 1987 году ДРСМД, запрещались производство и испытания крылатых и баллистических ракет с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru