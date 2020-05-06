Трамп передал Путину послание

Посол США в России Джон Салливан рассказал об обсуждении содержания саммита «ядерной пятерки», который может состояться в ближайшее время. Об этом стало известно из его интервью для «Интерфакс».
«Недавно мы передали послание от президента [США Дональда] Трампа президенту [России Владимиру] Путину, в котором тот соглашается с тем, что саммит "ядерной пятерки" — это хорошая идея», — отметил Салливан. По его словам, сейчас лидеры обсуждают содержание и организацию этой встречи.
Выступая 23 января на Всемирном форуме памяти холокоста, Владимир Путин предложил провести встречу с лидерами стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН — России, Китая, США, Великобритании и Франции. Российский президент считает, что эти пять государств «несут особую ответственность за сохранение цивилизации».