Посол США рассказал о помощи России в борьбе с коронавирусом

Посол США в России Джон Салливан заявил, что его страна готова предоставить России помощь для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в случае необходимости Вашингтон поможет Москве. Салливан также напомнил, что страны раньше уже предоставляли друг другу гуманитарную помощь.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о готовности отправить в Россию аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для борьбы с распространением коронавируса. Он также анонсировал начало помощи другим странам, столкнувшимся с пандемией, объяснив это тем, что в США будет много медицинской техники.

1 апреля российский военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан» доставил в США гуманитарную помощь. На борту воздушного судна находились дезинфицирующие средства, очки, респираторы и маски, а также оборудование. В Госдепе заявили, что полностью оплатили поставки из России, Москва это отрицала: там отметили, что половину груза оплатил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), столько же — американская сторона.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru