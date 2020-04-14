Трамп заявил Путину о готовности отправить в Россию медицинское оборудование

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил о готовности направить в Россию медицинское оборудование. Об этом сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров, передает «Интерфакс».
По словам дипломата, американский лидер подчеркнул, что США готовы помогать РФ, когда наладят производство — в том случае, если у России появятся дополнительные потребности в оборудовании. «Я считаю, что это нормальный партнерский подход и думаю, что он заслуживает всяческой поддержки», — приводит агентство слова Лаврова.
Ранее в апреле Трамп поблагодарил российские власти за предоставленную помощь: по его словам, доставленное из России оборудование поможет спасти множество жизней.
1 апреля российский военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан» доставил в США гуманитарную помощь. На борту воздушного судна находились дезинфицирующие средства, очки, респираторы и маски, а также оборудование. В Госдепе заявили, что полностью оплатили поставки из России, Москва это отрицала: половину груза оплатил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), столько же — американская сторона.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения