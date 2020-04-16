США отправят в Россию аппараты ИВЛ

Президент США Дональд Трамп объявил о готовности отправить в Россию аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для борьбы с распространением коронавируса. Об этом он заявил на брифинге для журналистов в Белом доме, передает ТАСС.

«Мне кажется, России понадобятся аппараты ИВЛ. Им сейчас трудно в Москве. Мы им поможем», — сказал американский лидер. Он также анонсировал начало помощи другим странам, столкнувшимся с пандемией, объяснив это тем, что в США будет много медицинской техники.

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14 апреля Трамп в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил о желании направить в Россию медицинское оборудование. Он подчеркнул, что Вашингтон может помочь Москве, когда наладит производство — в том случае, если у России появятся дополнительные потребности в оборудовании.

1 апреля российский военно-транспортный самолет Ан-124 «Руслан» доставил в США гуманитарную помощь. На борту воздушного судна находились дезинфицирующие средства, очки, респираторы и маски, а также оборудование. В Госдепе заявили, что полностью оплатили поставки из России, Москва это отрицала: половину груза оплатил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), столько же — американская сторона.

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