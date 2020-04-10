Трамп назвал фейком ноябрьский доклад разведки о пандемии коронавируса

Президент США Дональд Трамп назвал фейком информацию о прогнозе американской разведки от ноября 2019 года, где якобы говорилось о пандемии коронавируса. Соответствующий пост появился в Twitter.
«Это фейк от ABC News. Они знали, что ошибаются, когда публиковали эту придуманную историю!» — указал Трамп, реагируя на твит с информацией о неверных сведениях телеканала.
8 апреля ABC News сообщил, что разведка США якобы предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года. Отмечается, что тогда разведчики выпустили доклад, в котором описали инфекцию: ею постепенно заражались жители Уханя, и это оказывало влияние не только на жизнь людей, но и на бизнес в регионе. В документе подчеркивалось, что дальнейшее распространение вируса может перерасти в пандемию
Число зараженных коронавирусом в США уже превысило 467 тысяч человек. По последним данным, в мире зафиксировано более 1,6 миллиона случаев заражения, умерли свыше 96 тысяч человек, более 355 тысяч вылечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения