Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре

Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники.
Отмечается, что тогда разведчики выпустили доклад, в котором описали инфекцию: ею постепенно заражались жители Уханя, и это оказывало влияние не только на жизнь людей, но и на бизнес в регионе.
В документе подчеркивалось, что дальнейшее распространение вируса может перерасти в пандемию, о чем разведка неоднократно напоминала Белому дому. Глава Минобороны Марк Эспер ответил, что не помнит, получал ли подобные доклады.
Число зараженных коронавирусом в США уже превысило 400 тысяч человек. По последним данным, во всем мире коронавирусом заражены более 1,3 миллиона человек; 78 тысяч скончались, 288,9 тысячи вылечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения