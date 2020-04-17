Посол США прокомментировал перенос парада Победы

США полностью поддерживают решение российских властей перенести парад Победы из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2. Так его прокомментировал посол Вашинтона в Москве Джон Салливан в Twitter-аккаунте американского дипломатического представительства.

В своем видеообращении посол сравнил угрозу пандемии со Второй мировой войной — как и тогда, странам приходится объединяться, чтобы победить.

«Окончание Второй мировой войны в Европе, поставившее точку в разгроме нацизма и фашизма — важное историческое событие, его нельзя забывать», — говорится в подписи к видео.

16 апреля стало известно, что президент России Владимир Путин объявил о переносе парада Победы из-за коронавируса. Он объявил, что празднества обязательно пройдут, когда ограничительные меры будут сняты.

15 апреля российские ветеранские организации написали обращение к Путину, где попросили из-за коронавируса перенести парад Победы. В письме отмечалось, что парад должен стать не угрозой, а «поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников». В Кремле пообещали рассмотреть это обращение. Позднее принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на источники сообщило, что решение о переносе парада принято.

За последние сутки в России зафиксировано более 4000 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заражений с начала эпидемии в России достигло 32 тысяч. Новые случаи заражения зафиксированы в разных регионах страны, большинство из них — в Москве (1517), Московской области (107) и Санкт-Петербурге (131). С начала эпидемии в России скончались 273 человека, выздоровели 2590 человека.

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