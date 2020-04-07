Готовящий танки к параду Победы завод вызвал работников с карантина

Персонал механосборочного производства АО «НПК «Уралвагонзавод» и работники обслуживающих его цехов должны выйти на работу в среду, 8 апреля, прервав режим самоизоляции. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на приказ, подписанный исполнительным директором предприятия Владимиром Рощупкиным. На карантине продолжат находиться рабочие старше 65 лет, режим для них продлен до 12 апреля.

Представитель профкома завода, депутат Госдумы Алексей Балыбердин, объяснил, что одна из целей — подготовка техники к запланированным на 9 мая военным парадам. «День Победы никто не отменял, этот праздник ждут все», — сказал он. В частности, на заводе готовят танки для участия в московском параде. Балыбердин уверен, что все необходимые санитарные нормы в цехах будут соблюдаться.

Ранее источники в Минобороны и Кремле сообщали о рассмотрении властями альтернативных сценариев проведения парада Победы на Красной площади — один из таких планов предполагает перенос мероприятия на 2 сентября со зрителями, другой — проведение 9 мая, но без зрителей. В Минобороны заявили, что таких планов нет и что подготовка к мероприятию идет полным ходом.

Согласно данным на вторник, 7 апреля, коронавирусом в России заражены более семи тысяч человек, умерли свыше 50. По указу президента весь апрель в стране объявлен нерабочим.

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