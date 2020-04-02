Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос об альтернативных форматах парада Победы 9 мая. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 2 апреля.

«Естественно, обсуждаются самые разные варианты, но не принималось никаких решений», — сказал он.

Ранее в четверг представитель Минобороны Игорь Конашенков опроверг планы по переносу даты парада Победы в Москве. Он подчеркнул, что подготовка к мероприятию идет по плану, очередная парадная тренировка прошла 1 апреля.

По данным принадлежащего Григорию Березкину издания РБК, пандемия коронавируса может скорректировать планы по проведению парада Победы на Красной площади 9 мая. Власти якобы рассматривают возможность перенести торжества на осень.

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