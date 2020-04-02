Песков ответил на вопрос о самоизоляции Путина

Президент России Владимир Путин перевел совещания в формат телеконференций, но проводит отдельные личные встречи. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщает ТАСС в четверг, 2 апреля.

«Это не совсем самоизоляция. Отдельные встречи он проводит при необходимости. Разумеется, с соблюдением всех предосторожностей», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналистов.

По его словам, все люди, с кем общается президент, тестируются на коронавирус.

Также представитель Кремля сообщил, что Путин 2 апреля снова выступит с обращением к нации в связи с распространением коронавирусной инфекции. Выступление президента ожидается после 16 часов по московскому времени, уточнил Песков.

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