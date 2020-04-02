Кремль прокомментировал возможность продления режима изоляции в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока решений о продлении режима изоляции россиян не принималось. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 2 апреля.

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Он также подчеркнул, что никаких решений федерального центра о закрытии административных границ нет.

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров объявил, что из-за распространения коронавируса с 5 апреля республика полностью закрывает въезд и выезд, Он призвал жителей региона вернуться на родину до 5 апреля.

В Москве и почти по всех регионах России действует режим всеобщей изоляции. Гражданам всех возрастов разрешается выходить на улицу только по уважительным причинам. Ими могут выступать поход в магазин и прогулка с собакой.

По последним данным, в России зафиксировано 3 548 случаев заражения коронавирусом. Из них 30 человек умерли.

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