Кремль прокомментировал возможность продления режима изоляции в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока решений о продлении режима изоляции россиян не принималось. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 2 апреля.
Он также подчеркнул, что никаких решений федерального центра о закрытии административных границ нет.
Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров объявил, что из-за распространения коронавируса с 5 апреля республика полностью закрывает въезд и выезд, Он призвал жителей региона вернуться на родину до 5 апреля.
В Москве и почти по всех регионах России действует режим всеобщей изоляции. Гражданам всех возрастов разрешается выходить на улицу только по уважительным причинам. Ими могут выступать поход в магазин и прогулка с собакой.
По последним данным, в России зафиксировано 3 548 случаев заражения коронавирусом. Из них 30 человек умерли.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения