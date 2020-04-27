В Кремле призвали не предаваться излишнему оптимизму в отношениях России и США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не предаваться излишнему оптимизму в вопросах отношений с США. Об этом он рассказал в беседе с изданием «Аргументы и факты».

«Мы взаимодействуем в экстремальных ситуациях, как и раньше. Говорить о нормализации пока не приходится», — отметил представитель Кремля.

Песков рассказал, что государства сотрудничают в разных сферах, а также ведут диалог. При этом он посоветовал не забывать о том, что американский президент Дональд Трамп, по его собственным словам, «занимает самую жесткую позицию в отношении России».

В апреле посол США в России Джон Салливан заявил, что его страна готова предоставить России помощь для борьбы с коронавирусом. Салливан также напомнил, что страны раньше уже предоставляли друг другу гуманитарную помощь.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о готовности отправить в Россию аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для борьбы с распространением коронавируса. Он также анонсировал начало помощи другим странам, столкнувшимся с пандемией, объяснив это тем, что в США будет много медицинской техники.

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