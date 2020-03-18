Франция отказалась делить мир на встрече по инициативе Путина

Посол Франции в России Пьер Леви заявил, что его страна отказывается рассматривать встречу лидеров «ядерной пятерки», которая состоится по предложению президента России Владимира Путина, как саммит о разделе мира на сферы влияния. Об этом сообщил в интервью газете «Коммерсантъ».

«Я уверен, что этот саммит нельзя воспринимать как новый Ялтинский или Потсдамский саммит», — отметил представитель Парижа. По его словам, Франция не собирается делить мир. Посол добавил, что это кажется невозможным в принципе, а он выступает за объединение.

Ранее посол США в России Джон Салливан рассказал о возможной теме на встречей «ядерной пятерки» — государств, постоянно заседающих в Совете безопасности ООН. По его словам, формат «пятерки» располагает к тому, чтобы обсудить контроль над вооружениями. Он отметил, что эту тему президент России Владимир Путин поднял в феврале, когда посол вручал ему свои верительные грамоты.

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