Названа возможная тема на встрече «ядерной пятерки»

Посол США в России Джон Салливан рассказал о возможной теме на встрече так называемой ядерной пятерки — государств, постоянно заседающих в Совете безопасности ООН. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По его словам, формат «пятерки» ядерных государств располагает к тому, чтобы обсудить контроль над вооружениями. Он отметил, что эту тему президент России Владимир Путин поднял в феврале, когда посол вручал ему свои верительные грамоты. «Он сам упомянул контроль над вооружениями как одну из тем саммита. Он не сказал, что это была бы главная тема, но перечислил ее среди возможных», — рассказал Салливан.

Также американский посол отметил, что президент США Дональд Трамп поддержал предложение российского лидера о встрече «ядерной пятерки» и предложил провести ее на полях «недели высокого уровня» сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Однако на данный момент ни место, ни время проведения саммита окончательно не согласованы.

Выступая 23 января на Всемирном форуме памяти холокоста, Владимир Путин предложил провести встречу с лидерами стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН — России, Китая, США, Великобритании и Франции. Российский президент считает, что эти пять государств «несут особую ответственность за сохранение цивилизации».

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