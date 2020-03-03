Трамп поддержал предложение России о встрече «ядерной пятерки»

Президент США Дональд Трамп поддержал предложение России о встрече так называемой ядерной пятерки — государств, постоянно заседающих в Совете безопасности ООН. Об этом рассказал глава российского МИД Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Президент Франции, председатель Китайской Народной Республики и вот совсем недавно президент Трамп подтвердили свое согласие и поддержку этого предложения», — цитирует агентство слова Лаврова.

Выступая 23 января на Всемирном форуме памяти холокоста, президент России Владимир Путин предложил провести встречу с лидерами стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН — РФ, Китая, США, Великобритании и Франции. Российский президент считает, что эти пять государств «несут особую ответственность за сохранение цивилизации».

Президент Франции Эммануэль Макрон в тот же день дал согласие на участие в саммите. США сообщили о том, что рассматривают предложение Путина, 9 февраля.

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