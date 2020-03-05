Генсек ООН оценил инциативу Путина провести саммит «ядерной пятерки»

Генсек ООН Антониу Гутерриш оценил инициативу президента России Владимира Путина о саммите лидеров пяти стран так называемой «ядерной пятерки», являющихся постоянными членами Совбеза этой организации. В интервью агентству ТАСС он назвал ее необходимой для преодоления разногласий.

«Отношения между сильнейшими странами в мире — США, Россией и Китаем сейчас абсолютно нерабочие», — сказал Гуттериш. Он добавил, что эти страны несут наибольшую ответственность за выполнение главных целей ООН — достижения мира и безопасности — и потому дискуссия необходима.

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На Всемирном форуме памяти холокоста 23 января в Иерусалиме Владимир Путин предложил организовать саммит в 2020 году с участием России, США, Китая, Великобритании и Франции. Российский лидер напомнил, что на этих странах лежит «особая ответственность по сохранению цивилизации». Он считает, что такую встречу можно было бы провести в любой точке мира.

Президент России рассказал, что уже обсудил эту идею с коллегами, и получил положительные отклики. Инициативу Путина поддержал его французский коллега Эммануэль Макрон, а в правительстве Великобритании попросили предоставить более детальную информацию о встрече.

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