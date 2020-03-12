Стало известно о желании Британии поучаствовать в саммите «ядерной пятерки» — государств, постоянно заседающих в Совете безопасности ООН. Об этом сообщает«Коммерсантъ» со ссылкой на источники в госструктурах России и британском правительстве.

Отмечается, что Великобритания сообщила России о готовности британского премьер-министра Бориса Джонсона принять участие в саммите. Лондон обсудит с Москвой детали предложения по встрече, на которой будут обсуждаться вопросы международного мира и безопасности. Британия согласилась на саммит последней из так называемой ядерной пятерки.

5 марта генсек ООН Антониу Гутерриш оценил инициативу президента России Владимира Путина о саммите лидеров стран «ядерной пятерки». 3 марта инициативу Москвы поддержал президент США Дональд Трамп.

На Всемирном форуме памяти холокоста 23 января в Иерусалиме Владимир Путин предложил организовать саммит в 2020 году с участием России, США, Китая, Великобритании и Франции. Российский лидер напомнил, что на этих странах лежит особая ответственность по сохранению цивилизации. Он считает, что такую встречу можно провести в любой точке мира.

Президент России рассказал, что уже обсудил эту идею с коллегами и получил положительные отклики. Инициативу Путина поддержал французский лидер Эммануэль Макрон, а в правительстве Великобритании попросили предоставить более детальную информацию о встрече.

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