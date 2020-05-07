Трамп пообещал Путину помочь в борьбе с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп пообещал российскому коллеге Владимиру Путину предоставить помощь в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Белого дома.

В частности, Трамп предложил Путину направить в Россию партию медицинского оборудования. Лидеры договорились продолжить борьбу с пандемией и положительно оценили уже достигнутые результаты. Они посчитали, что странам важно поддерживать диалог: так они «могут многого добиться в сфере стратегической стабильности».

Американский лидер добавил, что готов обсуждать контроль над вооружениями с участием России и Китая. Он подчеркнул, что хочет избежать затратной гонки вооружений. Помимо этого, лидеры обменялись поздравлениями с Днем Победы.

6 мая Трамп передал Путину послание, где обсуждалась возможная встреча лидеров стран «ядерной пятерки». Выступая 23 января на Всемирном форуме памяти холокоста, Владимир Путин предложил провести встречу с лидерами стран-постоянных членов Совета Безопасности ООН — России, Китая, США, Великобритании и Франции. Российский президент считает, что эти пять государств «несут особую ответственность за сохранение цивилизации».

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