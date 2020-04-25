Путин и Трамп приняли заявление к годовщине встречи на Эльбе

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп приняли совместное заявление к 75-й годовщине встречи советских и американских войск на Эльбе. Об этом сообщает ТАСС.

В документе говорится, что это событие стало предвестником поражения нацистского режима. Путин и Трамп подчеркнули, что «Дух Эльбы» — пример того, как страны могут забыть о противоречиях и начать сотрудничать ради общей цели.

Встреча на Эльбе произошла во время Второй мировой войны, 25 апреля 1945 года. Тогда войска 1-го Украинского фронта армии СССР встретились с войсками 1-й армии США у реки Эльбы. В результате остатки вооруженных сил Германии были расколоты на северную и южную части.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!